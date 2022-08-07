شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 7 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 7 / 8 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها الفريق الكروى الأول يعود لتدريباته بعد الراحة التى منحها فيريرا للاعبين بالأمس، وتعليمات خاصة من فيريرا المدير الفنى للفريق للونش وحسام عبد المجيد.

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة مصر المقاصة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته غدا، الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة المقاصة المقبلة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فيريرا يمنح عبد الشافى تعليمات خاصة.. وتأهيل حفنى والسعيد استعدادا للمقاصة

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تعليمات خاصة لمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق خلال مران اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة المقاصة المقبلة فى الدوري.

جلسة خاصة بين فيريرا وثنائى دفاع الزمالك قبل مواجهة المقاصة

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مطولة مع محمود حمدي “الونش” وحسام عبد المجيد ثنائي دفاع الأبيض على هامش مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة المقاصة المقبلة.

يغيب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للزمالك، عن مباراة فريقه أمام مصر المقاصة المقرر إقامتها بعد غد، الثلاثاء، فى الجولة الـ30 للدورى بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى اللقاء الأخير أمام الجونة.