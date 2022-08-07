شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ناشئات اليد أمام المجر فى ربع نهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لناشئات كرة اليد أمام نظيره المجر بنتيجة 28/23، فى ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مقدونيا.

وخسر منتخب ناشئات كرة اليد من الدنمارك بنتيجة 32/27 فى ثانى مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم بمقدونيا، بعدما نجح فى الفوز على البرتغال بنتيجة 24/22، فى إطار أول لقاءات الدور الرئيسى ليضمن التأهل للدور ربع النهائى.

وحقق منتخب مصر لناشئات اليد العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على كل من كرواتيا 33 / 31 وكازاخستان 39 / 21 والهند 24 / 22.

ودخل منتخبنا الوطنى للناشئات مؤخرا معسكرا تدريبيا فى بولندا فى الفترة من 9 إلى 20 يوليو، خاض الفريق خلاله 4 مباريات ودية أمام منتخبى سلوفاكيا والتشيك وحقق الفوز فى الأربع مباريات.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب الوطنى للناشئات مواليد 2004 محمد فرغلى مدير فنى، وشريف الشامى مدرب عام، وحفنى عبد المقصود تايجر مدرب أحمال، ومحمد سليمان محلل فنى الفريق، وشيرين منصور مدير إدارى الفريق، والدكتورة زينب باشا، والدكتورة منة بدوي أخصائيين العلاج الطبيعى.

وتضم قائمة أسماء لاعبات المنتخب الوطنى ببطولة العالم كلا من: كنزي حاتم - نانسي الهامي - نوال خليل - ملك أحمد - شروق محمود - تقى كامل - جود أحمد - منة حناوي - فاطمة محمود - لبنى أشرف - جهاد وائل - يثرب وليد - مريم عمر - جنى صلاح - لوجين أسامة - نادين طارق.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطنى المصرى للناشئات مواليد 2004 توج بلقب بطولة افريقيا فى نسختها الـ17 للناشئات لكرة اليد، والتى أقيمت فى غينيا فى الفترة من 26 فبراير إلى 6 مارس 2022 وتأهل الفريق الوطنى المصرى لبطولة العالم للناشئات.