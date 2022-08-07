شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتوج بكأس العرب للشباب بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب الشباب المصرى أمام نظيره السعودى 5 / 3 بركلات الترجيح في نهائي كأس العرب الذى أقيم بالسعودية بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

تقدم المنتخب السعودى في الدقيقة 45 من عمر المباراة عن طريق عبد العزيز العليوه وتعادل صلاح الباشا لشباب الفراعنة في الدقيقة 50.

استحوذ منتخب الشباب على مجريات الشوط الأول واستطاع امتلاك منطقة الوسط بفضل تحركات ماجد هانى ورأفت خليل وعبد الرحمن رشدان ومن أمامهم صلاح باشا وأحمد حواش في الهجوم ، إلا أنه وفى الدقائق الأخيرة ومن إحدى الهجمات المرتدة ينجح المنتخب السعودى في إحراز هدف التقدم من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء .

وفى الشوط الثانى ضغط منتخب الشباب بكل قوة وبالفعل نجح صلاح الباشا فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 50 من كرة جميلة داخل منطقة الجزاء استلمها المحترف المصرى وسدد كرة قوية فى مرمى شباب السعودية ، بعدها حاول المنتخب إحراز هدف التقدم قابله دفاع قوى حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابى والذهاب للوقت الإضافى.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: "أحمد نادر السيد، وطارق علاء، وعبد الرحمن رشدان، ورأفت خليل، وعبد الرحمن جودة، وأحمد حواش، وماجد هاني، وعمر فايد، وأحمد عبد الرحيم، وخالد عوض، وصلاح باشا".