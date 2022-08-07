شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 7-8-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 7-8-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: خسارة منتخب الشباب نهائى كأس العرب بعد الهزيمة من نظيره السعودي بركلات الترجيح.

السعودية تتوج بكأس العرب للشباب بركلات الترجيح

خسر منتخب الشباب المصرى أمام نظيره السعودى 5 / 3 بركلات الترجيح في نهائي كأس العرب الذى أقيم بالسعودية بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

منتخب مصر للكرة الشاطئية يتأهل لأمم أفريقيا بالفوز على غانا 5/7

تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية لكأس الأمم الأفريقية "موزمبيق 2022" بعد الفوز على غانا بنتيجة 7-5 فى إياب تصفيات البطولة.

سواريز يستفسر عن موقف 8 لاعبين فى الأهلى.. اعرف السبب

عقد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق من أجل الاستفسار عن حالة مصابي الفريق بالفريق ومدى استجابتهم للبرنامج التأهيلي الذي يخضعون له حالياً.

الإسماعيلي يواجه بور فؤاد ودياً استعداداً للاتحاد السكندرى

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة حمزة الجمل، إقامة تجربة ودية ضد بورفؤاد غدًا الاثنين على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار استعداداته لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الدوري العام.

منتخب شباب مصر لكرة السلة يفوز على رواندا بالبطولة الأفريقية بمدغشقر

حقق منتخب مصر لشباب كرة السلة تحت 18 سنة فوزه الثالث في بطولة أفريقيا للشباب المقامة حاليًا في مدغشقر، بعدما فاز على حساب نظيره الرواندي بنتيجة 75/52.

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة مصر المقاصة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته غدا، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة المقاصة المقبلة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.