شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأمل بالإسماعيلي يواجه أحد السعودي وديا الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أنهى الجهاز الإداري لفريق الأمل بالنادي الإسماعيلي، بقيادة هشام صالح، إجراءات الاتفاق على خوض مباراة ودية جديدة أمام أحد السعودي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية.

تأتي المباراة من أجل تحقيق مزيد من الانسجام بين كافة عناصر الفريق، فضلاً عن الوقوف على استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها إضافة لتجهيز العائدين من الإصابات.

وتعد هذه المواجهة هى الثالثة للفريق خلال فترة الإعداد الحالية، حيث نجح الفريق فى الفوز على كلا من أكاديمية الهلال المطروحى بسبعة أهداف نظيفة فى اللقاء الأول الذى أقيم على ملعب ”عبد الرحمن أنوس” باستاد الإسماعيلية بجانب الانتصار على الجبلين السعودي بهدف نظيف.

ويضم فريق الأمل الذي يقوده فنيا خالد القماش مدير قطاع الناشئين ويعاونه عاطف عبد العزيز، مجموعة من أفضل لاعبي القطاع بجانب عدد من لاعبي الفريق الأول، وذلك ضمن الإستراتيجية التي ينتهجها قطاع الناشئين بالتنسيق مع الفريق الأول لتجهيز هؤلاء اللاعبين، تحسبا لتصعيد المميز منهم، وذلك وفقا لاحتياجات الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمزة الجمل.