فيتوريا وجهاز المنتخب في مباراة الاتحاد السكندري والأهلي

القاهرة - سامية سيد - حضر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وجهازه المرافق مباراة الاتحاد السكندري والأهلي المقامة باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ29 للدوري.

يتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي فى حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي فى الدفاع، وأليود يانج ومحمد محمود وكريم فؤاد ومحمد أشرف فى الوسط ومحمد فخرى وزياد طارق وأحمد سيد غريب فى الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - حسام حسن - صلاح محسن - بيرسى تاو - ميكسونى - محمد هانى - محمد خليفه - محمد حمدى - ميدو نبيل.

ويتكون تشكيل الاتحاد السكندرى من: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، محمود شبانة، عبد الله نصيب، صبرى رحيل، وهشام صلاح في خط الدفاع، عيدو سمبورى، مورو ساليفو، مروان عطية، إبراهيم حسن في خط الوسط، أحمد عادل ميسى، بنجامين بواتينج في خط الهجوم.