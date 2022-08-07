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أحمد سيد غريب يتقدم للأهلى فى مرمى الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - أحرز أحمد سيد غريب لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة 35 من عمر المباراة التي تجعهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة .

 

يتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي فى حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي فى الدفاع، وأليود يانج ومحمد محمود وكريم فؤاد ومحمد أشرف فى الوسط ومحمد فخرى وزياد طارق وأحمد سيد غريب فى الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء، مصطفى شوبير - حسام حسن - صلاح محسن - بيرسى تاو - ميكسونى - محمد هانى - محمد خليفه - محمد حمدى - ميدو نبيل.

ويتكون تشكيل الاتحاد السكندرى من: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، محمود شبانة، عبد الله نصيب، صبرى رحيل، وهشام صلاح في خط الدفاع، عيدو سمبورى، مورو ساليفو، مروان عطية، إبراهيم حسن في خط الوسط، أحمد عادل ميسى، بنجامين بواتينج في خط الهجوم.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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