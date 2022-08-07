شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يضغط على الاتحاد السكندري لتسجيل هدف التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 30 دقيقة من مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري بالتعادل السلبي في المباراة التي تجعهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

هدد رامي ربيعة مرمى الاتحاد السكندري في الدقيقة الثالثة من رأسية مرت أعلى العارضة بعد استلام عرضية من زياد طارق من ركلة حرة مباشرة، وتحصل الأهلي على ركلة حرة ثانية في الدقيقة الخامسة لعبها زياد طارق داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع زعيم الثغر.

وهدد بواتينج مهاجم الاتحاد السكندري مرمى الأهلي في الدقيقة 12 وأمسك بها علي لطفي فيما أشار حكم الراية بوجود حالة تسلل على مهاجم زعيم الثغر، وصوب محمد فخري تسديدة مباشرة على مرمى الاتحاد في الدقيقة 13 ولكن أمسك بها محمد عبد المنصف.

وصوب أحمد سيد غريب تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الاتحاد ولكن حولها أوسة إلى ركنية، وهدد الأهلي مرمى زعيم الثغر في الدقيقة 23 من ركلة حرة مباشرة لعبها محمد فخري ووصلت إلى رأس محمود متولي الذي لعبها ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الاتحاد.

فيما شن الأهلي هجمة خطيرة على مرمى الاتحاد في الدقيقة 30 ووصلت إلى غريب من محمد محمود وصوبها بيسراه ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى عبد المنصف.

يتكون تشكيل الأهلي كلا من: علي لطفي فى حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي فى الدفاع، وأليود يانج ومحمد محمود وكريم فؤاد ومحمد أشرف فى الوسط ومحمد فخرى وزياد طارق وأحمد سيد غريب فى الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء، مصطفى شوبير - حسام حسن - صلاح محسن - بيرسى تاو - ميكسونى - محمد هانى - محمد خليفه - محمد حمدى - ميدو نبيل.

ويتكون تشكيل الاتحاد السكندرى من: محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، محمود شبانة، عبد الله نصيب، صبرى رحيل، وهشام صلاح في خط الدفاع، عيدو سمبورى، مورو ساليفو، مروان عطية، إبراهيم حسن في خط الوسط، أحمد عادل ميسى، بنجامين بواتينج في خط الهجوم.











































