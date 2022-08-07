مباشر الدوري.. الاتحاد السكندري 0-3 الأهلي.. هدف رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استعاد فريق الأهلي طريق الانتصارات من جديد بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة (3-0)، في إطار الجولة الـ29 بمسابقة الدوري المصري موسم (2021 - 2022).

ثلاثية الأهلي جاءت عن طريق أحمد سيد غريب بعدما سجل هدفين في الدقيقة (34) و(47)، وأحرز زياد طارق هدفًا في الدقيقة (44).

وأصبح رصيد الأهلي 59 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، لكن يمتلك الفريق الأحمر مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري بـ69 نقطة من 29 مباراة، حيث سيواجه الفريق الأبيض منافسه مصر المقاصة مساء الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي ضد المصري البورسعيدي، مساء الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع الـ30.

في المقابل، تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر، حيث سيواجه "زعيم الثغر" منافسه الإسماعيلي يوم الخميس المقبل.

تشكيل الاتحاد السكندري: محمد عبد المنصف - محمود شبانة - عبد الله نصيب - هشام صلاح - صبري رحيل - سعيدو سيمبوري- ساليفو مورو - أحمد عادل "ميسي" - مروان عطية - إبراهيم حسن - بنجامين بواتينج.

تشكيل الأهلي: علي لطفي - محمود متولي - رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - كريم فؤاد - محمد أشرف - أليو ديانج - محمد محمود - محمد فخري - زياد طارق - أحمد سيد غريب.

تفاصيل المباراة

رامي ربيعة حاول من كرة رأسية في الدقيقة الثالثة أن يسجل في شباك الاتحاد السكندري بعد كرة عرضية من زياد طارق، لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

تسديدة من محمد فخري لاعب الأهلي في الدقيقة 13 خارج منطقة الجزاء تصل الكرة بسهولة عند محمد عبد المنصف حارس الاتحاد السكندري.

ومن كرة عرضية رائعة عن طريق محمد فخري كاد الأهلي أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 24 لكن تمر الكرة من ثلاثة لاعبين من صفوف الأهلي لتخرج الكرة ركلة مرمى.

أحمد سيد غريب حاول أن يضع الأهلي في المقدمة من حيث النتيجة بعد حصوله على كرة من داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تمر بجوار القائم في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 34، أحرز أحمد سيد غريب هدف الأهلي الأول بعد كرة من كريم فؤاد نحو مرمى الاتحاد ليحولها مهاجم الأهلي في شباك "زعيم الثغر".

وفي الدقيقة الـ44، استطاع زياد طارق أن يسجل هدفًا لصالح الأهلي من تصويبة رائعة بعد مراوغة لاعب الاتحاد ليسدد كرة يفشل عبد المنصف في إبعادها ليعزز النتيجة لصالح الفريق الأحمر وتصبح (2-0).

وفي الدقيقة 47، هدف رائع سجله أحمد سيد غريب من كرة رأسية رائعة عن طريق عرضية متقنة من الظهير الأيسر محمد أشرف ليعزز النتيجة للفريق الأحمر وتصبح (3-0).

هذا الهدف هو الثاني لأحمد سيد غريب بعد هدفه الأول في الدقيقة 34.

وحاول إبراهيم حسن أن يهدد مرمى الأهلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 56، لكن تمر الكرة بعيدة عن مرمى علي لطفي.

وعاد إبراهيم حسن من جديد في الدقيقة 59، ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء إلا أن علي لطفي يتألق ويبعد الكرة بنجاح.

وفي الدقيقة 69، تعرض مورو لاعب الاتحاد السكندري للبطاقة الصفراء الثانية بعد عرقلة لاعب الأهلي محمد حمدي "ميسي" ليخوض فريق "زعيم الثغر" باقي أحداث المباراة بـ10 لاعبين.

تسديدات إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري استمرت بكرة قوية في الدقيقة 80، إلا أن علي لطفي يستمر في تألقه ويبعد الكرة لركنية.