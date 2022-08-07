"استثناء للأهلي وبيراميدز".. كاف يعتمد رباعي مصر في الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الأندية المصرية المشاركة في الموسم الجديد من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويشارك فريقا الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا، بينما يلعب فريقي فيوتشر وبيراميدز في بطولة الكونفدرالية.

وقرر "كاف" تأجيل قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، لتقام يوم الثلاثاء المقبل بدلاً من يوم الإثنين.

وأشار الكاف إلى أنه تم استثناء فريقي الأهلي وبيراميدز من خوض دور الـ64 من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ليشاركا في دور الـ32.

بينما يخوض فريقا الزمالك وفيوتشر في دور الـ64 من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية على الترتيب.

وأشار الكاف إلى أن مباريات الذهاب في الدور التمهيدي ستقام من 9 لـ11 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب من 16 لـ18 سبتمبر.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباريات الإياب من 14 لـ16 أكتوبر.