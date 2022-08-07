كاف يعلن تعديل موعد قرعتي الأبطال والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء الأحد، بصورة رسمية تعديل موعد قرعتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية نسخة موسم (2022 - 2023).

وأفاد الموقع الرسمي للكاف، أن القرعة سوف تقام يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن تقام الجولة التمهيدية خلال فترة (9- 11) سبتمبر، في المقابل ستقام مباراة الإياب خلال فترة (16-19) نفس الشهر من العام الجاري.

أما الدور الثاني فسوف يقام خلال فترة (7-9) أكتوبر، في المقابل ستقام مباراة الإياب خلال فترة (14-16) من نفس الشهر من العام الجاري.

ويشارك الزمالك والأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل يلعب بيراميدز وفيوتشر في مسابقة الكونفدرالية.

وكان الوداد البيضاوي فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة (2-0) في لقاء أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.

في المقابل، حقق فريق نهضة بركان لقب الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على بطل جنوب أفريقيا أورلاندو بيراتس بركلات الترجيح.