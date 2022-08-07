"4 ناشئين".. تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني النادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الإتحاد السكندري في الدوري المصري.
ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويتواجد في التشكيل الأساسي للأهلي 4 ناشئين هم: محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق وأحمد سيد غريب.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ومحمد أشرف.
خط الوسط: أليو ديانج ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق.
خط الهجوم: أحمد سيد غريب.
ويجلس على دكة البدلاء: حسام حسن وصلاح محسن وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد نصير ومحمد حمدي وميدو نبيل.