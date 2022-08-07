"4 ناشئين".. تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

محمد يوسف

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