"الزمالك طرف".. البنك الأهلي يكشف لمصراوي عن موقفه في التعاقد مع سيسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن رغبته في التعاقد مع رزاق سيسه لاعب نادي الزمالك السابق.

وقال نصار في تصريحات خاصة ليلا كورة: "نعم هناك رغبة في ضم رزاق سيسيه ولكن اللاعب رحل عن الزمالك قبل بداية الموسم".

وأضاف نصار: "بعد استعلامنا عن اللاعب اكتشفنا أن هناك مشكلة بينه وبين فريقه وهذا بالطبع لا يرضينا".

واختتم رئيس البنك الأهلي تصريحاته: "ننتظر أن ينهي رزاق أزمته من فريقه أولا ثم بعد ذلك سنفكر في التعاقد معه".

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، قال في وقتا سابق إن الإيفواري رزاق سيسيه منقطع عن التدريبات الجماعية لفريقه بدون الحصول على إذن مسبق من إدارة الكرة أو الجهاز الفني