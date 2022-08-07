مصر تفشل في التتويج بأول لقب في تاريخها وتخسر نهائي كأس العرب للشباب من السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز المنتخب السعودي ببطولة كأس العرب للشباب على حساب المنتخب المصري بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد انتهاء اللقاء والوقتين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسجل المنتخب السعودي الهدف الأول في المباراة عن طريق عبد العزيز العليوه في نهاية الشوط الأول بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

وجاء هدف التعادل للمنتخب المصري في بداية الشوط الثاني عن طريق صلاح باشا بعد مهارة رائعة داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة تسكن شباك أسامة المرمش في الدقيقة 47.

وانتهى زمن اللقاء والوقتين الإضافيين بين الفريقين بالتعادل الإيجابي، لنحتكم إلى ركلات الترجيح التي ذهبت للمنتخب السعودي بنتيجة 5-3.

وتأهل المنتخب المصري للنهائي بعد الفوز على المغرب بنتيجة 2-1، بينما تأهل المنتخب السعودي بعد الفوز على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 5-0.

ودخل المنتخب المصري المباراة بتشكيل مكون من:

أحمد نادر السيد - طارق علاء - عبدالرحمن رشدان - أحمد حواش - صلاح الدين رضا - عبد الرحمن رضا جوده - ماجد هاني - عمر فايد - أحمد عبد الرحيم - رأفت خليل - خالد عوض

بينما جاء تشكيل المنتخب السعودي كالتالي:

أسامة المرمش - محمد الدوسري - محمد بكر - فيصل الصبياني - عبد العزيز العليوه - عبد الله رديف - مصعب الجوير - سالم النجدي - عبد الملك العبيري - يزيد جوشان - سويلم المنهالي

ملخص اللقاء..

بدأ اللقاء بهدوء بين الفريقين مع محاولات على استحياء لمهاجمي المنتخب المصري لإحراز الهدف الأول.

وجاءت أول كرة خطرة في المباراة من ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيسر تصدى لها عبدالله رديف لاعب المنتخب السعودي.

وسجل المنتخب السعودي الهدف الأول في المباراة عن طريق عبد العزيز العليوه في نهاية الشوط الأول بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 45.