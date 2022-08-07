4 ناشئين في التشكيل الرسمي للأهلي أمام الاتحاد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الإتحاد السكندري، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

محمد يوسف

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