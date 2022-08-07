4 ناشئين في التشكيل الرسمي للأهلي أمام الاتحاد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الإتحاد السكندري، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد، باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ومحمد أشرف.
خط الوسط: أليو ديانج ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق.
خط الهجوم: أحمد سيد غريب.
ويجلس على دكة البدلاء: حسام حسن وصلاح محسن وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد نصير ومحمد حمدي وميدو نبيل.