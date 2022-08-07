شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يفقد 4 لاعبين أمام طلائع الجيش فى الدوري.. قفة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فربق إيسترن كومبانى، بقيادة علاء عبد العال، 4 لاعبين أمام طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها السادسة والنصف مساء غد، الاثنين، فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب كل من أحمد أمين قفة مهاجم الفريق الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة، بجانب الحارس أحمد دعدور وأحمد حجي والمدافع أحمد داهش لأسباب فنية.

ويسعى علاء عبد العال لتصحيح المسار بعد السقوط أمام إنبي فى المباراة الماضية، وحذر اللاعبين من خطورة الطلائع الذي يسير بخطى ثابتة مع طارق العشرى، وطالبهم بضرورة استغلال الفرص التي تتيح لهم أمام مرمى محمد بسام.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومبانى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 50 هدفاً آخر.