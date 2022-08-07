شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل مع السعودية 1/1 والذهاب للأشواط الإضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة منتخب الشباب ونظيره السعودى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، تقدم المنتخب السعودى بالهدف الأول عن طريق عبد العزيز العليوه فى الدقيقة 45 من الشوط الأول وتعادل صلاح باشا للفراعنة فى الدقيقة 50 في نهائي كأس العرب المقام بالأراضى السعودية.

بهذه النتيجة يذهب المنتخبان للوقت الإضافى لمدة 15 دقيقة على شوطين، وفى حال التعادل يذهبا الفريقان لركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

استحوذ منتخب الشباب على مجريات الشوط الأول واستطاع امتلاك منطقة الوسط بفضل تحركات ماجد هانى ورأفت خليل وعبد الرحمن رشدان ومن أمامهم صلاح باشا وأحمد حواش في الهجوم ، إلا أنه وفى الدقائق الأخيرة ومن إحدى الهجمات المرتدة ينجح المنتخب السعودى في إحراز هدف التقدم من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء .

وفى الشوط الثانى ضغط منتخب الشباب بكل قوة وبالفعل نجح صلاح الباشا فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 50 من كرة جميلة داخل منطقة الجزاء استلمها المحترف المصرى وسدد كرة قوية فى مرمى شباب السعودية ، بعدها حاول المنتخب إحراز هدف التقدم قابله دفاع قوى حتى أطلق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابى والذهاب للوقت الإضافى .

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: "أحمد نادر السيد، وطارق علاء، وعبد الرحمن رشدان، ورأفت خليل، وعبد الرحمن جودة، وأحمد حواش، وماجد هاني، وعمر فايد، وأحمد عبد الرحيم، وخالد عوض، وصلاح باشا".

وتأهل منتخب مصر للشباب إلى نهائي كأس العرب، بعد مشوار حافل بالانتصارات، سجل خلاله شباب الفراعنة ثمانية أهداف، واستقبلت شباكهم هدفين فقط قبل ملاقاة المنتخب السعودي اليوم في المباراة النهائية.