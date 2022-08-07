شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى أمام الاتحاد السكندرى.. ظهور الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراته ضد الاتحاد السكندري المقرر لها بعد قليل باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصرى.

ويتكون تشكيل الأهلي كلا من: علي لطفي فى حراسة المرمى ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي فى الدفاع، وأليود يانج ومحمد محمود وكريم فؤاد ومحمد أشرف فى الوسط ومحمد فخرى وزياد طارق وأحمد سيد غريب فى الهجوم.

ويتواجد على دكة البدلاء، مصطفى شوبير - حسام حسن - صلاح محسن - بيرسى تاو - ميكسونى - محمد هانى - محمد خليفه - محمد حمدى - ميدو نبيل.