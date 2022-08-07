شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الاتحاد السكندرى لمباراة الأهلى.. وعبد المنصف يعود لحراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، تشكيل زعيم الثغر لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: محمود شبانة،عبد الله نصيب، صبرى رحيل، وهشام صلاح

خط الوسط: سعيدو سمبورى،مورو ساليفو،مروان عطية،إبراهيم حسن

خط الهجوم: أحمد عادل ميسى،بنجامين بواتينج

وعاد عبد المنصف لحراسة مرمى سيد البلد بعما غاب عن المباريات الماضية في الدورى العام، حيث خرج من قائمة بيراميدز والجونة وسيراميكا وجلس بديلا أمام إنبى وإيسترن كومبانى وطلائع الجيش وفاركو والمصرى ومصر المقاصة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر على جدول ترتيب الدورى المصرى بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بالأمس بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 28، بعدما لعب زعيم الثغر 28 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 9 تعادلات و11 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.