شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل برج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل فريق الأهلي ملعب برج العرب استعدادا لخوض مباراته ضد الاتحاد السكندري مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز على معاينة أرضية ملعب برج العرب قبل موقعة زعيم الثغر.

ويحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع فاركو فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل خسر الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف من الطلائع في نفس الجولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع الاسماعيلى ، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 45.































