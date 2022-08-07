الامارات | هالاند يسكت المنتقدين ويقود سيتي للفوز بثنائية على وست هام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز القناص النرويجي إرلينج هالاند هدفين في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الفوز 2-صفر على وست هام يونايتد صاحب الأرض اليوم.

وأسكت هالاند الانتقادات التي طالته في الأيام الماضية، بعد أدائه المتواضع في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول، حيث أثبت اليوم جدارته وقدراته التهديفية العالية، كما سبق ووعد بذلك قبل أيام.

وافتتح هالاند، المنضم من بروسيا دورتموند هذا الصيف في صفقة ضخمة، الأهداف في الدقيقة 36 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه. وأضاف المهاجم النرويجي الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعدما انفرد بمرمى وست هام مستفيدا من تمريرة متقنة من كيفن دي بروين.