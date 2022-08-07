شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى الاسكواش يصل فرنسا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت البعثة المصرية للاسكواش فرنسا، حيث غادرت البعثة صباح اليوم القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين والناشئات خلال الفترة من 11 حتى 16 أغسطس للفردى فى الفترة من 17 حتى 21 أغسطس للفرق، علماً بأن البطولة ستقام هذه المرة فى مدينة نانسي بفرنسا والتى تبعد عن باريس بحوالى 385 كيلو مترا.

ويشارك المنتخب فى البطولة للحفاظ على الألقاب المحققة فى الأعوام السابقة للناشئين والناشئات للفردي فى ماليزيا عام 2019 والناشئين للفرق بالهند عام 2018، حيث لم تقام البطولة أعوام 2020 و2021 بسبب أحداث فيروس كورونا.

وترأس بعثة منتخب الناشئين المهندسة آمنة الطرابلسي والتي تسافر هذه المرة بصفتها عضو مجلس إدارة الاتحاد، بعدما كانت تشارك فى هذه البطولات كبطلة عالم فى الأعوام السابقة، وقيادة أحمد المطعني المدير الفني للناشئين والناشئات.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: كريم التركي، محمد ناصف، محمد زكريا، سلمان شريف، عمر عزام ، عمر سعيد صبحي، كنزي أيمن صابر، فيروز إيهاب، أمينة عرفي، سلمى الطيب، ملك خفاجي، ناردين جرس، وذلك تحت قيادة المدرب أحمد المطعني.