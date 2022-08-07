شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتأخر بهدف مقابل لا شيء أمام نظيره السعودى في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين منتخب الشباب ونظيره السعودى بتقدم الأخير بهدف مقابل لا شيء أحرزه عبد العزيز العليوة في الدقيقة 45 في نهائي كأس العرب المقام بالأراضى السعودية.

استحوذ منتخب الشباب على مجريات الشوط الأول واستطاع امتلاك منطقة الوسط بفضل تحركات ماجد هانى ورأفت خليل وعبد الرحمن رشدان ومن أمامهم صلاح باشا وأحمد حواش في الهجوم، إلا أنه وفى الدقائق الأخيرة ومن إحدى الهجمات المرتدة ينجح المنتخب السعودى في إحراز هدف التقدم من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء .

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: "أحمد نادر السيد، وطارق علاء، وعبد الرحمن رشدان، ورأفت خليل، وعبد الرحمن جودة، وأحمد حواش، وماجد هاني، وعمر فايد، وأحمد عبد الرحيم، وخالد عوض، وصلاح باشا".

وتأهل منتخب مصر للشباب إلى نهائي كأس العرب، بعد مشوار حافل بالانتصارات، سجل خلاله شباب الفراعنة ثمانية أهداف، واستقبلت شباكهم هدفين فقط قبل ملاقاة المنتخب السعودي اليوم في المباراة النهائية.