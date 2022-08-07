شكرا لقرائتكم خبر عن العليوة يتقدم بالهدف الأول للسعودية فى شباك مصر بنهائى كأس العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عبد العزيز العليوة لاعب منتخب السعودية الهدف الأول في مرمى نظيره المصري في الدقيقة 45 من عمر المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، تحت 20 عامًا، والمقامة حاليًا على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وجاء تشكيل المنتخب المصري كما يلي: أحمد نادر السيد في حراسة المرمى،الدفاع: طارق علاء، عبد الرحمن رشدان، أحمد حواش، صلاح الدين رضا،خط الوسط: ماجد هاني، عبدالرحمن رضا، عمر عبد الوهاب، أحمد عبدالرحيم،الهجوم: رأفت خليل، خالد محمد.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: مؤمن عبدالعاطي، اياد شعيب، أحمد منيب، محمد إبراهيم، محمود مرسي، يوسف حسن، محمد أمين، عمر إبراهيم، عبداللطيف عبداللطيف، محمود بسيوني، عبدالرحمن نفاد.

ودخل الأخضر السعودي اللقاء بالتشكيل التالي: أسامة المرمش، محمد سليمان، سويلم المنهالي، محمد الدوسري، سالم النجدي، عبد الملك العييري، فيصل الصبياني، مصعب الجوير، يزيد جوشان، عبد العزيز العليوة، عبد الله رديف.

تأهل منتخب مصر للشباب إلى نهائي كأس العرب، بعد مشوار حافل بالانتصارات، سجل خلاله شباب الفراعنة ثمانية أهداف، واستقبلت شباكهم هدفين فقط قبل ملاقاة المنتخب السعودي اليوم في المباراة النهائية.

منتخب مصر، بدأ مشواره في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا من المجموعة الرابعة، والتي تمكن من الفوز بصدارتها برصيد ست نقاط بعد الانتصار على عمان بهدف دون رد، ثم الصومال بهدفين نظيفين.

وفي الدور ربع النهائي، اصطدم منتخب مصر بنظيره المغربي، وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 2-1 بعد مباراة مثيرة،أما في الدور نصف النهائي، نجح منتخب مصر في التفوق على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز مقعده في النهائي.

قدم هذا المنتخب الشاب مواهب واعدة للكرة المصرية مثل الحارس أحمد نادر السيد، وطارق علاء سيد، إياد العسقلانى، عبد الرحمن رشدان، أحمد نادر حواش، صلاح باشا، ماجد هانى، عمر فايد، أحمد عبد الرحيم، رأفت خليل، خالد محمد عوض، مؤمن عبد العاطى، أحمد منيب، محمد إبراهيم، محمود مرسى، يوسف حسن، أحمد شحات، عبد الرحمن جودة، محمد أمين، عمر إبراهيم، عبد اللطيف عبد اللطيف، محمود بسيونى، عبد الرحمن نفاد".

بينما تأهل منتخب شباب السعودية للنهائي بعد الفوز على منتخب فلسطين بخماسية بينما صعد الفراعنة الصغار بالفوز على الجزئر بثلاثية.