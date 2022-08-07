شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلي يدعم الناشئين نفسيًا قبل موقعة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للأهلي على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأحمر الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول قبل مباراتهم ضد الاتحاد السكندري مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، من أجل كسر رهبة اللعب مع الفريق الأول.

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسامي قمصان مدرب الفريق بعقد جلسة مع اللاعبين الصغار لتحفيزهم والشد من أزرهم وتهدئتهم خشية من تأثرهم بالضغوط بسبب اللعب للفريق الأول.

وطالب الجهاز الفني للأهلي لاعبيه الشباب بضرورة تكرار المستويات القوية التي قدموها من قبل في بطولة كأس الرابطة، بعدما قدموا مستويات كبيرة رغم عدم تأهل الفريق الأحمر إلى نصف النهائي ولكنه خرج بمكاسب عديدة من هذه البطولة.

جدير بالذكر أن الأهلي قرر تصعيد 8 لاعبين من الشباب والناشئين، هم محمد أشرف بكري، ومحمد خليفة نصير، ومحمد أحمد "شرقية"، ومحمد حمدي علي، وميدو نبيل، وأحمد سيد عبد النبي، وأحمد سيد غريب، وعلي عمرو، إلى جانب الرباعي مصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومحمد فخري، وزياد طارق الذي لا يعد غريبًا على الفريق الأول.