شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا وجهاز المنتخب يتابعون مباراة مصر والسعودية فى نهائى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خلال وجودهم بفندق الإقامة بالإسكندرية، على متابعة مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2006 والسعودية فى نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

وأعلن محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003، تشكيل شباب الفراعنة لمواجهة السعودية فى نهائي كأس العرب والمقرر انطلاقها فى السادسة والنصف مساء اليوم.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: "أحمد نادر السيد، وطارق علاء، وعبد الرحمن رشدان، ورأفت خليل، وعبد الرحمن جودة، وأحمد حواش، وماجد هاني، وعمر فايد، وأحمد عبد الرحيم، وخالد عوض، وصلاح باشا".

وتأهل منتخب مصر للشباب إلى نهائي كأس العرب، بعد مشوار حافل بالانتصارات، سجل خلاله شباب الفراعنة ثمانية أهداف، واستقبلت شباكهم هدفين فقط قبل ملاقاة المنتخب السعودي اليوم في المباراة النهائية.

منتخب مصر، بدأ مشواره في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا من المجموعة الرابعة، والتي تمكن من الفوز بصدارتها برصيد ست نقاط بعد الانتصار على عمان بهدف دون رد، ثم الصومال بهدفين نظيفين.

وفي الدور ربع النهائي، اصطدم منتخب مصر بنظيره المغربي، وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 2-1 بعد مباراة مثيرة.أما في الدور نصف النهائي، فنجح منتخب مصر في التفوق على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز مقعده في النهائي.

وقدم هذا المنتخب الشاب مواهب واعدة للكرة المصرية مثل الحارس أحمد نادر السيد، وطارق علاء سيد، إياد العسقلانى، عبد الرحمن رشدان، أحمد نادر حواش، صلاح باشا، ماجد هانى، عمر فايد، أحمد عبد الرحيم، رأفت خليل، خالد محمد عوض، مؤمن عبد العاطى، أحمد منيب، محمد إبراهيم، محمود مرسى، يوسف حسن، أحمد شحات، عبد الرحمن جودة، محمد أمين، عمر إبراهيم، عبد اللطيف عبد اللطيف، محمود بسيونى، عبد الرحمن نفاد".