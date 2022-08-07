شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته غدا، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة المقاصة المقبلة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الفريق تدريبه الختامي غدا على ملعب النادي قبل الانتظام فى معسكر مغلق لمدة 24 ساعة بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي استعدادا للمباراة المرتقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

من ناحية أخرى، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة الجونة بصورة أساسية، تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش مران اليوم ، واكتفت هذه المجموعة بأداء تدريبات تأهيلية بالكرة وبدونها، وخوض بعض التدريبات الاستشفائية في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.