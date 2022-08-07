شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأبطال المصريين المشاركين فى بطولة العالم لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت البعثة المصرية لناشئى الاسكواش، صباح اليوم، الأحد، إلى مدينة نانسي الفرنسية، استعداداً للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل 9 أغسطس.

وتترأس آمنة الطرابلسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، البعثة المصرية التى تضم 12 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر فى المباريات المختلفة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: كريم التركي، محمد ناصف، محمد زكريا، سلمان شريف، عمر عزام ، عمر سعيد صبحي، كنزي أيمن صابر، فيروز إيهاب، أمينة عرفي، سلمى الطيب، ملك خفاجي، ناردين جرس، وذلك تحت قيادة المدرب أحمد المطعني.

وتعود بطولة العالم لناشئى الاسكواش للمرة الأولى منذ انتشار وباء كورونا، حيث تم إلغاء البطولة فى آخر موسمين بسبب الإجراءات الاحترازية وصعوبة التنقل بين الدول.

يذكر أن البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالمياً حالياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً حالياً لسيدات الاسكواش، هما أبطال أخر نسخة أقيمت ببطولة العالم للناشئين، والتي استضافتها ماليزيا عام 2019.