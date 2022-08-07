شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة إيسترن كومبانى استعدادا لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها السادسة والنصف مساء غد، الاثنين، فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة إيسترن كومبانى لمواجهة الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام، أحمد بوسكا.

الدفاع: خالد مصطفى، محمد صالح، أحمد عبد الموجود "جودة"، حسام حسن، صابر الشيمي، كمال أبو الفتوح.

الوسط: موكشا، أحمد تمساح، محمد الطرابلسى، احمد حمزاوى، فراس بن عيفية، محمد خليفة، محمد رمضان، يوسف مجدى عبد الغنى، أيمن الغباشى، محمد ناصر مودى، عبد العزيز موسى، أحمد متعب.

الهجوم: يوسف أحمد رمضان، عماد ميهوب

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة، حيث فاز 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومبانى 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 50.