شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس يعالج أخطاء لاعبى بيراميدز أمام المقاولون قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على رصد الأخطاء التى ارتكبها لاعبو فريقه فى مواجهة المقاولون العرب، وأدت للظهور بمستوى ضعيف، رغم الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويسعي جونياس لمعالجة الأخطاء الفنية والبدنية التى تسببت فى هبوط مستوى اللاعبين، وذلك قبل مواجهة غزل المحلة، حيث يرغب جونياس فى مواصلة سلسلة الانتصارات دون النظر للمنافس.

من جهته قال هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، إن مواجهة ذئاب الجبل كانت أسوأ أداء قدمه الفريق على الإطلاق هذا الموسم، وفى الفترة الأخيرة تحديدا، رغم الفوز وحصد النقاط الثلاث، موضحا أن الفريق رغم أدائه غير الجيد إلا أنه حقق الفوز وهو أمر جيد بالفعل الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك بعض الإجهاد من توالى المباريات والضغط، ولكن كان يجب أن يكون الأداء أفضل، خاصة بعد الخسارة أمام الزمالك، وكان يتوقع أن يكون رد الفعل أفضل بكثير فى هذه الفترة الحرجة من مشوار الدوري.

وفاز فريق بيراميدز على المقاولون العرب بهدف نظيف سجله أحمد سامى في الدقيقة 48 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء، السبت على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى العام، وذلك فى الظهور الأول لشوقى غريب على رأس القيادة الفنية لذئاب الجبل، بهذه النتيجة وصل بيراميدز إلى النقطة 62 في وصافة جدول ترتيب الدورى العام بعد خوض 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 46 هدفا واستقبلت شباكهم 20.

ويحل بيراميدز ضيفا في السادسة والنصف مساء الثلاثاء على غزل المحلة باستاد المحلة، في إطار مواجهات الجولة 30 من الدوري الممتاز.