شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح عبد الشافى تعليمات خاصة.. وتأهيل حفنى والسعيد استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تعليمات خاصة لمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق خلال مران اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمباراة المقاصة المقبلة فى الدوري.

وتحدث فيريرا مع محمد عبد الشافي حول عدد من المهام الدفاعية والهجومية، وشرح له بعض الجوانب المطلوب تنفيذها خلال المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما خاض عمر السعيد وأيمن حفني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية إضافية، على هامش مران اليوم، وشهدت مجموعة من التدريبات التأهيلية وسباقات السرعة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، لتجهيز الثنائي للمباريات المقبلة.