شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين فيريرا وثنائى دفاع الزمالك قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مطولة مع محمود حمدي “الونش” وحسام عبد المجيد ثنائي دفاع الأبيض على هامش مران اليوم الأحد الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة المقاصة المقبلة.

وأشاد المدير الفني بأداء الثنائي الفترة الماضية، وحرص على توجيه بعض التعليمات الفنية لهما قبل المباريات المتبقية للفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الثنائي فقرة تأهيلية خاصة بدون الكرة عقب انتهاء الجلسة، ضمن البرنامج الموضوع لهما خلال مران اليوم من الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.