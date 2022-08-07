شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السلام يعتذر عن عدم استكمال مهمة تدريب يد سبورتنج بسبب منتخب 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر محمد عبد السلام، المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى سبورتنج، عن عدم استكمال مهمته مع الفريق السكندرى بسبب توليه القيادة الفنية لمنتخب 2006 بالرغم من أن عقده لا يزال ساريا مع سبورتنج.

وجاء اعتذار المدير الفنى لسبورتنج وسط الاستعدادات لخوض فريقه السكندرى كأس السوبر المصرى المحدد له الشهر المقبل.

وأعلن اتحاد كرة اليد عن تحديد أيام 10,11,12 سبتمبر المقبل لبطولة كأس السوبر المصرى للموسم المحلى 2022.2023. ومن المقرر أن تقام فى اليوم الأول منافسة بين الزمالك مع سبورتنج، وفى اليوم التالى الأهلى مع سبورتنج، وتختتم بمواجهة القمة بين الأهلى والزمالك 12 سبتمبر.

ومن جانبه كشف نجم أبو العطا، رئيس لجنة كرة اليد بنادى سبورتنج، عن عقد جلسة سريعا من أجل مناقشة أسباب استقالة عبد السلام وتعيين مدير فنى جديد.