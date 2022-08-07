شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسلم عقد أنس أسامة فى اتحاد السلة لقيده بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه مسئولو نادى الزمالك إلى مقر اتحاد كرة السلة اليوم، وتم تسليم عقد أنس أسامة لاعب فريق السلة بالنادى لتسجيله فى قائمة الفريق بالموسم الجديد.

وقدم مسئولو نادى الزمالك 6 نسخ من عقد أنس أسامة لمسئولى اتحاد كرة السلة، حيث تولى ياسر عبد الوهاب مدرب الفريق الأبيض ومعه إدارى الفريق تسليم العقود.

ويترقب مسئولو اتحاد السلة، موقف نادى الاتحاد السكندرى، الذى أعلن منذ عدة أسابيع التعاقد مع أنس أسامة لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، الأمر الذى ينذر بحدوث أزمة بين الناديين فى قيد اللاعب الدولى لتعاقده مع ناديين، حال تقديم نادى الاتحاد السكندرى عقودا تحمل توقيع اللاعب لتسجيله فى قائمة فريقه للموسم الجديد.

وحدد اتحاد السلة اليوم الأحد لتسجيل لاعبى الزمالك فى صفوف الفريق للموسم الجديد، سواء القدامى أو الصفقات الجديدة، بينما سيقوم مسئولو الاتحاد السكندرى بقيد لاعبيهم فى اتحاد السلة بعد غد الثلاثاء، وفقا للجدول الذى وضعه اتحاد اللعبة.