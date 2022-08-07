شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يغيب عن مباراة الزمالك ومصر المقاصة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للزمالك، عن مباراة فريقه أمام مصر المقاصة المقرر إقامتها بعد غد، الثلاثاء، فى الجولة الـ30 للدورى بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى اللقاء الأخير أمام الجونة.

كما يغيب إمام عاشور وحسام عبد المجيد بسبب الإيقاف أيضا، حيث طرد الأول فى لقاء الجونة، بينما حصل الثانى على الإنذار الثالث.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة أمس، السبت، من التدريبات بعد الفوز على الجونة برباعية مقابل هدف في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.