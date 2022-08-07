الداخلية لمصراوي: طلبنا ضم لاعبين من الأهلي والزمالك.. وننتظر رد الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

كشف عثمان دسوقي المشرف العام على فريق الكرة بنادي الداخلية، أن ناديه طلب ضم لاعبين من جانب الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال دسوقي في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" مساء الأحد، إن ناديه طلب التعاقد مع لاعبين من جانب الأهلي والزمالك، لافتًا إلى أنه ينتظر رد إدارة الناديين.

وأكمل دسوقي، أن إدارة ناديه طلبت ضم حازم مرسي ومروان حمدي ثنائي النادي الإسماعيلي، إلا أن ناديه في انتظار الرد من جانب إدارة يحيى الكومي.

وكان نادي الداخلية صعد إلى دوري We المصري رفقة فريقي أسوان وحرس الحدود.

ويأتي صعود فريق الداخلية لدوري We المصري بعد غياب دام ثلاث سنوات.