مباشر.. نهائي كأس العرب للشباب.. مصر 0-1 السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 تابعوا معانا مباراة المنتخب المصري للشباب، أمام المنتخب السعودي في الدور النهائي لبطولة كأس العرب تحت 20 عام، المقامة على الأراضي السعودية.

وتأهل المنتخب المصري للنهائي بعد الفوز على المغرب بنتيجة 2-1، بينما تأهل المنتخب السعودي بعد الفوز على المنتخب الفلسطيني بنتيجة 5-0.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بتشكيل مكون من:

أحمد نادر السيد - طارق علاء - عبدالرحمن رشدان - أحمد حواش - صلاح الدين رضا - عبد الرحمن رضا جوده - ماجد هاني - عمر فايد - أحمد عبد الرحيم - رأفت خليل - خالد عوض

بينما جاء تشكيل المنتخب السعودي كالتالي:

أسامة المرمش - محمد الدوسري - محمد بكر - فيصل الصبياني - عبد العزيز العليوه - عبد الله رديف - مصعب الجوير - سالم النجدي - عبد الملك العبيري - يزيد جوشان - سويلم المنهالي

ملخص اللقاء..

بدأ اللقاء بهدوء بين الفريقين مع محاولات على استحياء لمهاجمي المنتخب المصري لإحراز الهدف الأول.

وجاءت أول كرة خطرة في المباراة من ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيسر تصدى لها عبدالله رديف لاعب المنتخب السعودي.

وسجل المنتخب السعودي الهدف الأول في المباراة عن طريق عبد العزيز العليوه في نهاية الشوط الأول بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 45.