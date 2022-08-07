"غياب فيريرا عن مقاعد البدلاء".. الزمالك يفقد إمام عاشور وعبد المجيد أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أكد الجهاز الإداري لنادي الزمالك، على غياب الثنائي إمام عاشور وحسام عبد المجيد عن مباراة مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي غياب عبد المجيد عن مواجهة المقاصة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الجونة، بينما يغيب عاشور بسبب تعرضه للطرد في نفس المباراة.

ويغيب البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق، عن مقاعد البدلاء في مباراة مصر للمقاصة ببطولة الدوري بسبب حصوله على الانذار الثالث في مباراة الجونة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.