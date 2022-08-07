الامارات | مان يونايتد يبدأ حقبة "تين هاغ" بخسارة رغم مشاركة رونالدو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل فريق مانشستر يونايتد حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالخسارة 1 / 2 أمام ضيفه برايتون خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الأولى من المسابقة والتي شهدت تعادل ليستر سيتي مع برينتفورد 2 / 2. وهذه المباراة الرسمية الأولى لمدرب المان يونايتد الجديد، الهولندي تين هاغ. وشهدت المباراة مشاركة رونالدو من مقعد البدلاء، لكنه لم يستطع تغيير مجريات الامور وتجنيب فريقه الخسارة الموجعة على أرضه وبين جمهوره.

وأنهى برايتون الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما باسكال جروس في الدقيقتين و39. واستطاع مانشستر يونايتد أن يقلص الفارق في الشوط الثاني عن طريق هدف سجله أليكسيس ماك أليستر، لاعب برايتون، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67. وحصد برايتون أول ثلاث نقاط له هذا الموسم فيما ظل مانشستر يونايتد بلا رصيد في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، تعادل ليستر سيتي مع برينتفورد 2/2. وسجل هدفي ليستر سيتي تيموتي كاستاني وكيرنان هال في الدقيقتين 33 و46، فيما سجل هدفي برينتفورد إيفان توني وبيليندا دا سيلفا في الدقيقتين 62 و86. وحصد كل فريق على أول نقطة له في الدوري هذا الموسم.

