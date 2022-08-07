رسمياً.. البرازيلي روجيريو ميكالي مدربًا لمنتخب مصر الأولمبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيين البرازيلي روجيريو ميكالي مدربًا لمنتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة.

وعبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، نشر اتحاد الكرة بيانًا مقتضبًا أعلن خلاله التعاقد مع ميكالي، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأفاد موقع "مصراوي" بأن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنهى التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع المدير الفني البرازيلي اليوم الأحد، ليبدأ مهمته بشكل رسمي.

ونقل موقع "يلا كورة" عن كايو زيلير، وكيل أعمال ميكالي، قوله إن اتحاد الكرة سيقدم المدرب البرازيلي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل.

ونجح ميكالي في قيادة منتخب بلاده البرازيل للتتويج بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، كما حصل مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا على الميدالية الفضية كوصيف لبطولة العالم للشباب عام 2015.

وترشح أكثر من اسم محلي وأجنبي خلال الفترة الماضية لقيادة المنتخب الأولمبي، خلفًا لشوقي غريب، من بينهم خوان كارلوس جاريدو، وباتريس بوميل، وحلمي طولان، دون أن يتم التوصل لاتفاق.

ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.