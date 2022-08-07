شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري بإعتبارها أول مباراة للفريق بـ"نيولوك جديد" على خلفية قرار مجلس إدارة النادي الأخير بإستكمال مباريات الدوري بالناشئين والعائدين من الإصابة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي مع الأتحاد السكندري في التاسعة من مساء اليوم ،الأحد، باستاد برج العرب في الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز ، وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مع وجود استوديو تحليلي للمباراة قبلها وبعدها.

ترتيب الأهلي والأتحاد السكندري في جدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع الاسماعيلى.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 45.