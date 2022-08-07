شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يصل ملعب الأمير سلطان لمواجهة السعودية فى نهائي كأس العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب مصر للشباب ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية فى مدينة أبها، استعدادا لمواجهة السعودية فى نهائي كأس العرب والمقرر انطلاقها فى السادسة والنصف مساء اليوم.

وتأهل منتخب مصر للشباب إلى نهائي كأس العرب، بعد مشوار حافل بالانتصارات، سجل خلاله شباب الفراعنة ثمانية أهداف، واستقبلت شباكهم هدفين فقط قبل ملاقاة المنتخب السعودي اليوم في المباراة النهائية.

منتخب مصر بدأ مشواره في بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا من المجموعة الرابعة، والتي تمكن من الفوز بصدارتها برصيد ست نقاط بعد الانتصار على عمان بهدف دون رد، ثم الصومال بهدفين نظيفين.

وفي الدور ربع النهائي، اصطدم منتخب مصر بنظيره المغربي، وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 2-1 بعد مباراة مثيرة.

أما في الدور نصف النهائي، نجح منتخب مصر في التفوق على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز مقعده في النهائي.

قدم هذا المنتخب الشاب مواهب واعدة للكرة المصرية مثل الحارس أحمد نادر السيد، وطارق علاء سيد، إياد العسقلانى، عبد الرحمن رشدان، أحمد نادر حواش، صلاح باشا، ماجد هانى، عمر فايد، أحمد عبد الرحيم، رأفت خليل، خالد محمد عوض، مؤمن عبد العاطى، أحمد منيب، محمد إبراهيم، محمود مرسى، يوسف حسن، أحمد شحات، عبد الرحمن جودة، محمد أمين، عمر إبراهيم، عبد اللطيف عبد اللطيف، محمود بسيونى، عبد الرحمن نفاد".