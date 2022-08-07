شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأولمبياد الخاص للكرة النسائية تعود من أمريكا غدا ببرونزية كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود غدا الاثنين بعثة منتخب مصر للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة إلى القاهرة، بعد المشاركة فى كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة والتى أقيمت بمدينة ديترويت الأمريكية خلال الفترة من 31 يوليو حتى 6 أغسطس الجاري.

واستطاعت لاعبات المنتخب المصري من اقتناص الميدالية البرونزية من فريق جزر الكاريبي بعد تغلبهن عليهن بنتيجة 0/6 فى المباراة التى جمعتهن لتحديد المركز الثالث والرابع يوم الخميس الماضى بملعب كورنر بارك بمدينة ديترويت المستضيفة للكأس.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا كبيرًا علي حساب منتخب جزر الكاريبي بستة أهداف مقابل لا شيء فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي جمعتهما الجمعة الماضى، ليحقق المنتخب الوطني المركز الثالث والميدالية البرونزية في إنجاز جديد يضاف إلي سجل إنجازات الأبطال من ذوي الهمم.

من جهته عبر المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولى، عن سعادته البالغة لإقامة هذه الكأس، والتى تعد أول حدث دولى يقيمه الأولمبياد الخاص الدولى بعد كورونا، وأن مصدر سعادته الآخر مشاركة أربعة منتخبات عربية هى مصر والإمارات فى كرة القدم النسائية الموحدة، والسعودية والمغرب فى الذكور .