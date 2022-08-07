شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يستفسر عن موقف 8 لاعبين فى الأهلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق من أجل الاستفسار عن حالة مصابي الفريق بالفريق ومدى استجابتهم للبرنامج التأهيلي الذي يخضعون له حالياً.

وتحدث سواريز مع طبيب الأهلي عن موعد عودة المصابين للتدريبات الجماعية بعيداً عن مشاركتهم في المباريات من عدمها بعد قرار مجلس الإدارة الأخير بإستكمال باقي مباريات بطولة الدوري بالناشئين والعائدين من الإصابة.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي ، 8 لاعبين ، هم : أكرم توفيق الذى يخوض حالياً المرحلة الأخيرة من التأهيل من إصابة الرباط الصليبي، ونفس الأمر بالنسبة لـ عمار حمدى الذى يتأهل من إصابة الرباط الصليبى، فيما أجرى حسين الشحات منذ أيام عملية فى الغضروف الداخلي للركبة بقطر.

أما عمرو السولية فيعاني من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، كما يشكو محمد شريف من الإصابة بتمزق فى العضلة الضامة، وتعرض أحمد نبيل كوكا للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، وهي نفس إصابة طاهر محمد طاهر ويحتاج الأخير فترة علاج تصل لـ 3 أسابيع فيما يعاني أحمد عبد القادر من شد في العضلة الخلفية.

ويحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد السكندري فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع فاركو فى الجولة الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل خسر الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف من الطلائع في نفس الجولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع الاسماعيلى ، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 45.