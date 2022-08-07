شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية..7 مصريين نجحوا فى تحقيق إنجاز عبور المانش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية نجاح السباح المصرى محمد الحسينى من أبطال ذوى الهمم فى عبور المانش، بناءً على الفكرة التي جاءت بالتواصل مع السباحة الألمانية يتنا دينكن - إعاقة حركية عام 2018، وطلبها من خالد شلبى الانضمام لفريق عبور بحر المانش.

وقبل إنجاز محمد الحسينى، هناك عدة أبطال مصريين نجحوا فى عبور المانش، على رأسهم إسحق حلمى الذى عبر المانش عام 1928 كأول عربى يستطيع عبور المانش، وبعد ذلك تكرر الإنجاز من أبطال آخرين، منهم حسن عبد الرحيم والذى نجح فى عبور المانش عام 1948.

وكذلك خالد شلبى السباح المصرى الذى عبر المانش عام 1983 بيد واحدة، كأول سباح مصرى يحقق هذا الإنجاز من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، ثم مصطفى خليل، الذى يٌعد أول إنسان مبتور القدمين يعبر المانش فى التاريخ، ونجح فى عبوره ثلاث مرات من ضمنها مرة ضد التيار فى أغسطس 1994.

ولا يغيب عن أحد السباح المصرى البطل عبد اللطيف أبوهيف الذى نجح فى عبور المانش ثلاث مرات محققًا رقمًا قياسيًا عالميًا عام 1953.

وبجانب كل ذلك هناك السباح أحمد ناصف والذى عبر المانش عام 2014 من إنجلترا إلى فرنسا فى زمن قدره 18 ساعة و50 دقيقة.