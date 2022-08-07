شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يهزم الاتحاد بهدف ميكيسونى فى الدورى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات التاسعة مساء اليوم يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى فى الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى، فى اللقاء الذى يقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.

آخر مواجهة جمعت الأهلى مع الاتحاد السكندرى كانت فى 6 أبريل الماضى، بالجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى، وانتهى اللقاء بفوز الأهلى بهدف دون رد أحرزه لويس ميكيسونى فى الدقيقة 35 من أحداث اللقاء الذى أقيم باستاد الأهلى والسلام.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا، ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع الإسماعيلى، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 45.