شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أندية لاعبى منتخب الشباب قبل خوض نهائى كأس العرب أمام السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر للشباب مواليد 2003 نظيره السعودي، في السادسة والنصف مساء اليوم، فى نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا بالسعودية، ونستعرض فى السطور التالية الأندية التى يلعب لها نجوم منتخب الشباب : فى حراسة المرمى: أحمد نادر السيد "فيزيلا البرتغالي" - كريم أحمد نبيل "الجونة" - محمد عادل أمين "بتروجت". خط الدفاع: عمر فايد "المقاولون العرب" - عبد الرحمن رشدان "وادي دجلة" - عبد الرحمن جوده "النصر" - أحمد رفاعي "الزمالك" - إياد عسقلاني "الإسماعيلي" - مؤمن محمود "طلائع الجيش" - محمود بسيوني "الاتحاد السكندري" - رأفت خليل "الأهلي". خط الوسط : خالد عوض "طلائع الجيش" - محمد حمدي "إنبي" - ماجد هاني "الزمالك" - طارق علاء "الزمالك" - أحمد رشدي "إنبي" - عبد اللطيف أبو قورة "لودون يونايتد الأمريكي" - عمر الساعي "الإسماعيلي" - أحمد عبد الرحيم "الزمالك". خط الهجوم: يوسف حسن "وادي دجلة" - أحمد نادر حواش "إنبي" - محمود أحمد مرسي "ايسترن كومباني" - صلاح باشا "أودينيزي".