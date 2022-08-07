شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى والاتحاد السكندري باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

وكان الأهلي قرر استكمال ما تبقى من الدوري المصري باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم في المسابقة.

وألغى الحكم أحمد الغندور هدفًا لبيرسي تاو في مرمى فاركو خلال المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي في الجولة 28، بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد "الفار"، لكن الإعادة التليفزيونية أظهرت شكوكًا في قرار الحكم.

وانتهت مباراة الأهلي وفاركو بالتعادل السلبي، ليخسر الفريق الأحمر نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على لقب الدوري.

ترتيب الأهلى في جدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 56 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ولا يزال لديه مباراة مؤجلة مع الإسماعيلى.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوريالاتحاد السكندرى & الأهلى..9 مساء الأحد 7 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & المصرى البورسعيدى..9 مساء الأربعاء 10 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & الإسماعيلى..9 مساء الأحد 14 أغسطس على استاد برج العرب

إيسترن كومبانى & الأهلى..9 مساء السبت 20 أغسطس على استاد المقاولون العرب

الأهلى & إنبى..7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس

طلائع الجيش & الأهلى..7 مساء الجمعة 26 أغسطس

الأهلى & سيراميكا..7 مساء الاثنين 29 أغسطس.