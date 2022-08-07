شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورى مرتبط كرة السلة 19 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، موعد انطلاق بطولة دورى المرتبط، رجال وسيدات، والتى تقام على ملاعب محايدة. ووفقا للموعد الذى أعلنه اتحاد السلة، فإن بطولة المرتبط تقام على دورتين مجمعتين، دورة أولى وثانية، تنطلق الدورة المجمعة الأولى فى الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر المقبل، بينما تقام الدورة المجمعة الثانية فى الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر، على ملاعب محايدة أيضا.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد السلة قد استقرت على إقامة لقاء السوبر المصرى الخاص بموسم 2021-2022 بين الأهلي والاتحاد السكندري يوم 12 يناير المقبل فى القاهرة.

وبدأت الأندية قيد اللاعبين بقوائم الموسم الجديد منذ يوم 25 يوليو الماضى، على أن يستمر حتى يوم 20 أغسطس الجارى وفقا للمواعيد المعلنة من جانب اتحاد اللعبة.