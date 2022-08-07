شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواهب صاعدة تنتظر التألق مع الأهلى فى مباريات الدورى القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور النادي الأهلي بزوغ نجم أكثر من لاعب صاعد فى الفريق خلال الفترة المقبلة، التى سيعتمد خلالها الجهاز الفنى على مجموعة من الصاعدين والناشئين على خلفية قرار مجلس إدارة النادى الأخير.

ويخوض الأهلي خلال الفترة المقبلة عدة مباريات قوية فى بطولة الدوري الممتاز، ويلعب مساء اليوم، الأحد، مع الاتحاد السكندري ثم المصرى الأربعاء المقبل فى الجولتين 29 و30 لبطولة الدورى الممتاز.

وأعلن ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة الاتحاد السكندري وضمت كلاً من: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء _رامي ربيعة – محمود متولي – محمد هاني – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – محمد أشرف بكري – محمد خليفة نصير – محمد أحمد "شرقية" - أحمد سيد عبد النبي _أليو ديانج – محمد محمود – بيرسي تاو – لويس ميكيسوني – محمد فخري – محمد حمدي علي – ميدو نبيل – علي عمرو _حسام حسن – صلاح محسن – أحمد سيد غريب وزياد طارق.

ومن المواهب الصاعدة التي يتنظرها جمهور الأهلي في المباريات المقبلة كل من: محمد أشرف، محمد أحمد شرقية، زياد طارق، أحمد سيد غريب، وأحمد سيد عبد النبي.